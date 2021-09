Tarifstreit: Ikea-Beschäftigte legen Arbeit nieder Stand: 21.09.2021 15:24 Uhr Beschäftigte der Möbelhauskette Ikea haben am Dienstag die Arbeit niedergelegt. Seit Monaten ringen Gewerkschaften und Arbeitgeber um einen Tarifvertrag für den Einzelhandel.

Die Gewerkschaft ver.di hatte die Ikea-Beschäftigten bundesweit zu einem Streiktag aufgerufen. Betroffen in Niedersachsen und Bremen sind nach Gewerkschaftsangaben die Ikea-Standorte Hannover Expo-Park, Großburgwedel (Region Hannover), Braunschweig, Osnabrück und Bremerhaven.

Filialen bestreikt - aber dennoch geöffnet

In Großburgwedel haben sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Vormittag zu einer zentralen Demonstration getroffen. Eine Gewerkschaftssprecherin berichtet von knapp 100 Menschen, die sich vor der Ikea-Filiale versammelten. An den betroffenen Standorten beteiligten sich demnach rund die Hälfte aller Mitarbeitenden an dem Ausstand. Dennoch sind alle Filialen geöffnet. Es sei aber gelungen, die internen Abläufe zu stören, so ver.di.

Keine Einigung in Sicht

Ikea will sich zu dem Streik nicht äußern und verweist auf die laufenden Tarifgespräche in der Branche. Ver.di fordert für die Angestellten im Einzelhandel unter anderem 4,5 Prozent mehr Gehalt, 45 Euro mehr im Monat sowie 100 Euro mehr Ausbildungsvergütung. Außerdem will die Gewerkschaft einen Mindestlohn von 12,50 Euro festschreiben lassen. Die Arbeitgeber bieten ein über drei Jahre gestaffeltes Lohn-Plus an - und zwar nur für Betriebe, die gut durch die Pandemie gekommen sind.

31 der 54 deutschen Ikea-Standorte bei Streiks dabei

Ver.di hatte für Dienstag auch Ikea-Standorte in Bayern, Hessen, Hamburg, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Nordrhein-Westfalen zum Streik aufgerufen. In der Tarifrunde haben sich, so ver.di, 31 der 54 deutschen Ikea-Standorte an Warnstreiks beteiligt.

