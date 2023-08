Tui rechnet weiter mit starkem Reisesommer - Mittelmeer begehrt Stand: 09.08.2023 09:55 Uhr Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie hat die Tui von April bis Juni wieder einen operativen Gewinn erzielt. Trotz Waldbränden am Mittelmeer erwartet der Konzern weiter einen starken Reisesommer.

Mit bislang 12,5 Millionen Kunden liegen die Buchungen fast wieder auf dem Niveau des Vor-Corona-Sommers 2019, teilte der Reiseanbieter mit Sitz in Hannover am Mittwoch bei der Präsentation seiner Quartalszahlen mit. Das seien sechs Prozent mehr als im Sommer vergangenen Jahres, hieß es. Zudem gaben die Kundinnen und Kunden im Vergleich zum Vorjahr im Durchschnitt sieben Prozent mehr für ihre Reisen aus. Die Waldbrände in Südeuropa hätten hätten die Entwicklung nur kurz etwas gedämpft. Das Mittelmeer bleibe das am stärksten gefragte Ziel für den Sommerurlaub, erklärte Tui-Vorstandschef Sebastian Ebel.

Videos 1 Min Brände auf Rhodos: 100 Urlauber zurück in Hannover Insgesamt wurden fast 20.000 Touristen in Sicherheit gebracht. Seit Tagen kämpfen die Einsatzkräfte gegen die Flammen. 1 Min

Umsatzsteigerung um 19 Prozent

In den Monaten April bis Juni fuhr Tui erstmals seit Corona mit 169 Millionen Euro wieder einen operativen Gewinn vor Sondereffekten ein. Neben mehr Buchungen führten die höheren Preise dazu, dass das Unternehmen seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro steigern konnte. Der weltweit größte Reisekonzern hatte nach dem völligen Zusammenbruch des Reisegeschäfts im erstenCorona-Jahr 2020 staatlichen Hilfen erhalten. Im März gab der Konzern bekannt, dass er die Gelder vollständig zurückzahlen will.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.08.2023 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tourismus