Stand: 16.04.2024 13:03 Uhr Synode Schaumburg-Lippe berät über Missbrauchsstudie

Die Synode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe berät ab Freitag über die Fälle sexualisierter Gewalt innerhalb der Kirche. Die 34 Mitglieder des Kirchenparlaments kommen am Freitag und Samstag in Bückeburg zu ihrer Frühjahrstagung zusammen. Thema wird diesmal nach Angaben der Landeskirche vor allem die Ende Januar in Hannover vorgestellte Studie über Missbrauchsfälle in der evangelischen Kirche Deutschland sein. Die Landeskirche Schaumburg-Lippe hat rund 44.000 Mitglieder in 22 Gemeinden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min