Streit um Marienburg: Landgericht weist Klage zurück Stand: 01.07.2022 10:35 Uhr Die zuständige Zivilkammer am Landgericht Hannover hat die Klage der EAH BetreibungsgmbH gegen Ernst August Erbprinz von Hannover abgewiesen. Es geht um die Rückforderung der Marienburg in Pattensen.

Zuvor hatte sein Vater Ernst August von Hannover, Oberhaupt der Welfen, die Marienburg von seinem Sohn Ernst August Erbprinz von Hannover zurückgefordert. Kurz vor der mündlichen Verhandlung aber hatte der Ehemann von Prinzessin Caroline von Monaco die Klage zurückgezogen und seine Forderungen an die Salzburger EAH BetreibungsgmbH verkauft. Die gerichtliche Auseinandersetzung zog sich über Jahre.

Ende eines jahrelangen Rechtsstreits

2004 hatte der Vater seinem Sohn unter anderem die Marienburg geschenkt. Doch weil der Sohn das Schloss später aufgrund der hohen Kosten an das Land Niedersachsen abgeben wollte, forderte der Vater die Marienburg und weitere Immobilien zurück. In der mündlichen Verhandlung im März hatte das Landgericht Hannover rechtliche Bedenken zu der Abtretung geäußert: "Stand heute würden wir die Klage abweisen", sagte Stefan Heuer, Vorsitzender Richter der Zivilkammer. In dem Verfahren hatte es bereits mehrere Wendungen und terminliche Änderungen gegeben. Ursprünglich sollte die Verhandlung bereits im vergangenen November beginnen. Auch die Bekanntgabe der Entscheidung zögerte sich hinaus - sie sollte bereits am 3. Juni erfolgen.

