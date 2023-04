Streit mit Stichwaffen in Neustadt: Polizei hofft auf Videos Stand: 24.04.2023 18:02 Uhr Nach einem Streit mit Stichwaffen in Neustadt am Rübenberge wendet sich die Polizei erneut mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung. Sie sucht Hinweisgeber, die die Situation gefilmt haben.

Diese sollen entsprechendes Bildmaterial bitte mit der Polizei teilen, sagte eine Sprecherin am Montag. Um die Hintergründe des Streits am Samstag, den 15. April zu ermitteln, führe die Polizei derzeit intensive Ermittlungen durch. Neben der Vernehmung von Beschuldigten und Zeugen und der Auswertung von Spuren gehöre dazu auch das Sichten von Bild- und Filmmaterial, von dem sich die Beamten neue Erkenntnisse erhoffen. Wer in diesem Zusammenhang Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, selbst etwas gefilmt hat oder in den sozialen Netzwerken auf Videos zur Schlägerei gestoßen ist, soll sich mit der in Polizei in Neustadt unter der Telefonnummer (05032) 801 81 15 in Verbindung setzen.

Streit mit Stichwaffen und Schlagstöcken

Am Samstag vor einer Woche war um die Mittagszeit ein Streit auf einem Parkplatz vor einem Elektronikmarkt eskaliert. Auch Stichwaffen und Schlagstöcke sollen zum Einsatz gekommen sein. Insgesamt gab es vier Verletzte, drei Festnahmen und einem beschädigten Pkw. Ein 18-Jähriger erlitt mehrere Stichverletzungen. Nach der Auseinandersetzung sollen mehrere Beteiligte mit Autos geflohen sein. Allerdings wurden sie wenige Kilometer weiter von den Beamten gefasst. Die Ermittler leiteten mehrere Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

