Stand: 16.04.2023 16:52 Uhr Streit mit Stichwaffen und Schlagstöcken - Ein Schwerverletzter

In Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) ist bei einem Streit mit Schlagstöcken und Stichwaffen ein 18-Jähriger am Samstag schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erlitt er mehrere Stichverletzungen. Den Angaben zufolge sind auch drei 21-, 20- und 15-Jährige bei der Auseinandersetzung um 13.20 Uhr auf einem Parkplatz vor einem Elektronikmarkt leicht verletzt worden. Alle Männer kamen ins Krankenhaus. Der 20-Jährige wurde laut Polizei nach der medizinischen Versorgung vorläufig festgenommen. Was zu dem Streit in dem Gewerbegebiet führte, sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Nach der Auseinandersetzung sollen mehrere Beteiligte mit Autos geflohen sein. Allerdings wurden sie wenige Kilometer weiter von den Beamten gefasst. Von den insgesamt zwölf in den Fahrzeugen angetroffenen Personen wurden ein 14- und ein 18-Jähriger vorläufig festgenommen. Die Ermittler haben mehrere Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tathergang machen können, sich unter der Telefonnummer (05032) 80 18 115 zu melden.

