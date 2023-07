Stand: 19.07.2023 15:00 Uhr Streit in S-Bahn eskaliert: 18-Jähriger zieht Messer

Bei einem Streit in einer S-Bahn von Hannover nach Wunstorf ist am Dienstag ein 26-jähriger Mann verletzt worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, schlug ihn ein 18-Jähriger mit der Faust gegen den Kopf. Anschließend soll er den 26-Jährigen mit einem Messer in der Hand gedroht und gesagt haben: "Ich steche dich ab". Mitreisenden gelang es den Angaben zufolge zunächst, den Verdächtigen zu überwältigen. Allerdings konnte der 18-Jährige am Bahnhof Seelze (Region Hannover) flüchten. Die Polizei fahndete auch mit einem Hubschrauber nach dem Verdächtigen und konnte ihn schließlich im Stadtgebiet Seelze stellen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Der 26-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf. Er kam in ein Krankenhaus, konnte dieses aber wieder verlassen.

