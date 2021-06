Stand: 15.06.2021 07:45 Uhr Streit eskaliert: SEK nimmt jungen Mann in Bad Pyrmont fest

In der Nacht zu Dienstag ist der Streit eines jungen Paares in Bad Pyrmont (Landkreis Hameln-Pyrmont) eskaliert. Laut Polizei bedrohte der Mann seine Lebensgefährtin und warf mit einem Blumenkübel nach ihr. Auch die alarmierten Beamten bedrohte der aggressive Mann. Das Mehrfamilienhaus wurde daraufhin geräumt. Ein Spezialeinsatzkommando konnte den jungen Mann schließlich am frühen Morgen in Gewahrsam nehmen. Nach Angaben der Polizei ist das Pärchen bereits wegen ähnlicher Vorfälle bekannt.

