Stand: 18.05.2023 18:54 Uhr Streit eskaliert: Mann in Hannover niedergestochen

In der Innenstadt von Hannover ist am Donnerstag ein Mann durch Messerstiche verletzt worden. Mindestens drei Personen hätten sich am Nachmittag in der Nähe des Steintorplatzes gestritten, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen. Sie gehören demnach zur Szene, die sich dort regelmäßig versammle. Einer von ihnen habe den Mann im Streit mit einem Messer oberflächlich verletzt. Lebensgefahr habe nicht bestanden. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

