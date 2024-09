Stand: 02.09.2024 11:21 Uhr Streit auf Schützenfest eskaliert: Mann schießt in die Luft

Bei einer Schlägerei auf einem Schützenfest in Garbsen (Region Hannover) ist am Wochenende ein Schuss gefallen. Laut Polizei waren zwei 21 und 37 Jahre alte Männer zunächst auf dem Fest im Stadtteil Schloss Ricklingen in Streit geraten. Dieser habe sich dann auf die Straße verlagert, so die Polizei, wo der 21-Jährige eine Schreckschusswaffe gezogen und einen Schuss in die Luft abgegeben habe. Danach sei er in Richtung eines nahegelegenen Bauernhofes geflohen. Dort nahm die alarmierte Polizei ihn vorläufig fest und stellte die Waffe sicher. Auch der 37-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Beide Männer müssen sich wegen Körperverletzung verantworten. Der 21-Jährige hatte laut Polizei zudem keinen Kleinen Waffenschein, der für das Führen einer Schreckschusswaffe erforderlich ist. Zudem habe er gegen das generelle Verbot solcher Waffen auf Veranstaltungen verstoßen, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.09.2024 | 08:30 Uhr