Streit auf Geburtstagsfeier: Mann wegen Totschlags verurteilt Stand: 22.01.2024 11:17 Uhr Das Landgericht Verden hat einen 55-Jährigen zu einer siebenjährigen Haftstrafe wegen Totschlags verurteilt. Er hatte auf einer Geburtstagsfeier in Leese einen Mann gewürgt - dieser starb.

Das Urteil erfolgte bereits am Donnerstag, wurde aber erst am Montag bekannt. Der Streit war laut Anklage Mitte Juni auf einer Geburtstagsfeier in Leese (Landkreis Nienburg/Weser) eskaliert. Demnach legte der Angeklagte auf offener Straße seinen Arm um den Hals des Kontrahenten und drückte bis zu zwei Minuten zu.

Opfer starb an irreparablen Hirnschäden

Als das Opfer zu Boden gesunken war, legte sich der 55-Jährige laut Anklage auf seinen Kontrahenten und drückte weiter zu. Um das Opfer gekümmert habe sich der Angeklagte anschließend nicht. Einen Tag später starb der Mann im Krankenhaus an irreparablen Hirnschäden, die durch Sauerstoffmangel verursacht worden waren.

Verteidigung hat Revision eingelegt

Beim Prozessauftakt im November hatte der Angeklagte eine Schlägerei mit dem Opfer eingeräumt, sich aber auch auf Erinnerungslücken berufen. Seine Verteidigerin verwies darauf, dass der 55-Jährige an dem Abend größere Mengen Alkohol getrunken habe. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung legte Revision ein.

