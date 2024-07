"Street Mag": Autoshow in Hannover mit mehr Sicherheitspersonal Stand: 18.07.2024 17:08 Uhr Am Wochenende startet die Autoshow "Street Mag" in Hannover. Nachdem im vergangenen Jahr ein Autofahrer unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht hat, wurde das Sicherheitskonzept nun verbessert.

Die "Street Mag Show" ist "Deutschlands größte US Car- und Bike-Show". Das zumindest sagen die Veranstalter - und wem das nicht reicht, dem wird die Veranstaltung zusätzlich als eine "Liebeserklärung an die amerikanische Automobilkultur" angepriesen. Auf dem Schützenplatz in Hannover sollen bis zu 2.700 Autos und Motorräder zu sehen sein, darunter "klassische Muscle Cars, seltene Hot Rods, edle Straßenkreuzer und maßgeschneiderte Motorräder". Die Veranstalter erwarten 15.000 Besuchende. Die schönsten Fahrzeuge werden am Sonntag von der Jury ausgezeichnet.

Unfall bei Autoshow 2023

Im vergangenen Jahr verursachte ein Autofahrer einen Unfall bei der "Street Mag Show". Fünf Menschen wurden dabei verletzt, eine Frau schwebte zeitweilig in Lebensgefahr. Es stellte sich schließlich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert den Unfall verursacht hatte. Gegen den 57-Jährigen wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Videos 1 Min Hannover: Auto fährt in Menschengruppe - fünf Verletzte Der Vorfall ereignete sich bei einer Autoshow auf dem Schützenplatz. Die Polizei geht von einem Unfall aus. 1 Min

Sicherheitskonzept? Mehr Mitarbeitende

Um weiteren Unfällen vorzubeugen haben die Veranstalter das Sicherheitskonzept der Veranstaltung verbessert. Demzufolge habe es auch im vergangenen Jahr Regeln gegeben, die allerdings nicht eingehalten worden seien, hieß es. Deswegen werde es in diesem Jahr mehr Mitarbeitende geben, die die Einhaltung dieser Regeln kontrollieren sollen. Ob die teilnehmenden Fahrer in diesem Jahr zu Alkoholtest verpflichtet werden, ist unklar. Eine entsprechende Frage des NDR Niedersachsen ließen die Veranstalter unbeantwortet.

