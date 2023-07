Unfall bei Autoshow in Hannover: Fahrer war alkoholisiert Stand: 24.07.2023 12:55 Uhr Der Fahrer des Unfallwagens bei der Street Mag Autoshow in Hannover hatte Alkohol getrunken. Laut Polizei war er leicht alkoholisiert, als sein Mustang mehrere Menschen erfasste. Eine Frau schwebte in Lebensgefahr.

Das habe ein Atemtest nach dem Vorfall ergeben, wie eine Polizeisprecherin am Montag dem NDR in Niedersachsen sagte. Das Ergebnis der Blutuntersuchung stehe noch aus. Der Führerschein des 57-Jährigen sei beschlagnahmt worden. Gegen ihn werde wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Ob das Fahrzeug heute durch einen Sachverständigen untersucht wird, werde noch entschieden. Dieser solle prüfen, ob an dem Fahrzeug ein technischer Defekt vorliegt.

VIDEO: Hannover: Auto fährt in Menschengruppe - fünf Verletzte (22.07.2023) (1 Min)

Polizei befragt mehr als 20 Zeugen zu Unfall

Der Polizei zufolge war der Ford Mustang am Samstagnachmittag auf dem Schützenplatz in eine Menschenmenge gefahren. Der Fahrer hatte den Beamten gegenüber angegeben, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe. "Wahrscheinlich aufgrund eines technischen Defekts", hieß es zunächst vonseiten der Polizei. Dies passe zu den Berichten von Augenzeugen. Der genaue Hergang und die Ursache werden derzeit ermittelt. Mehr als 20 Zeugen sollten dazu befragt werden.

Augenzeuge: Auto fährt mit quietschenden Reifen los

Ein Augenzeuge berichtete, dass der Motor des Ford Mustang plötzlich aufheulte und der Wagen mit quietschenden Reifen losgefahren sei. Das Auto sei dann in die Menschenmenge gefahren. Ihn selbst habe es nicht getroffen, aber seine Freunde seien von dem Auto erfasst worden, so der Zeuge weiter.

Fünf Verletzte - eine Frau zeitweise in Lebensgefahr

Bei dem Vorfall wurden fünf Menschen verletzt - darunter eine 20-Jährige und eine 32-Jährige schwer. Der Zustand der 32-Jährigen sei zwischenzeitlich als lebensgefährlich eingestuft worden, so die Polizei. Zudem seien drei weitere Männer im Alter von 20, 23 und 61 Jahren leicht verletzt worden. Alle waren Besucher der Autoshow.

Street Mag Show in Hannover zeigt Autos aus den USA

Die "Street Mag Show Hannover 2023" ist den Veranstaltern zufolge "Deutschlands größte American-Car- & Harley-Show". Die Show lief demnach nach dem Vorfall weiter. Der Vorfall sei "ein großer Schock", sagte Veranstalterin Anna Kuczora am Samstag der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung".

