Stand: 05.06.2024 08:51 Uhr Stillgelegter Steinbruch in Hamelspringe soll reaktiviert werden

Die Norddeutsche Naturstein GmbH will ihren Steinbruch in Hamelspringe im Landkreis Hameln-Pyrmont reaktivieren. Im Jahr 2009 war dort der Gesteinsabbau aus wirtschaftlichen Gründen fast bis auf Null zurückgefahren worden. Wie das Unternehmen jetzt mitteilte, soll der Betrieb im Laufe des kommenden Jahres wieder hochgefahren werden. Dagegen gibt es große Bedenken. Viele Bürger sind beunruhigt wegen der wahrscheinlich 100 Lkw-Fahrten pro Tag. Die örtliche Bürgerinitiative "Schutzgemeinschaft Süntelstraße" hat dagegen Unterschriften gesammelt. Hamelspringes Bürgermeister Joachim Behnke (parteilos) will mit der Norddeutschen Naturstein GmbH über dieses Thema noch einmal sprechen. Wenn möglich sollten morgens zwischen 7 und 8 Uhr Lkw-Transporte unterbleiben, wenn Schulbusse die Kinder aus Hamelspringe abholen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min