Steckdose im Zug manipuliert - 19-Jähriger bekommt Stromschlag

In einem Zug auf dem Weg von Stuttgart nach Hamburg haben Unbekannte am Sonntag eine Steckdose manipuliert. Das teilte die Bundespolizei am Montag mit. Ein 19-jähriger Fahrgast wollte demnach gegen 17 Uhr das Ladekabel seines Handys an der Steckdose unter seinem Sitz anschließen - und erlitt einen schmerzhaften Stromschlag. Der Fahrgast sagte dem Zugbegleiter Bescheid. Die Stromkreise in allen Waggons wurden danach abgeschaltet. In Celle hielt der Flixtrain außerplanmäßig an. Rund 800 Passagiere mussten zur Sicherheit aussteigen, hieß es weiter von der Bundespolizei. Bei einer Kontrolle aller Steckdosen wurden keine weiteren Manipulationen festgestellt. Gegen 19 Uhr fuhr der Zug weiter, auch der 19-Jährige konnte nach einer medizinischen Untersuchung mitfahren. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. In welcher Form die Unbekannten die Steckdose manipuliert hatten, teilten die Beamten nicht mit.

