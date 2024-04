Stand: 25.04.2024 09:18 Uhr Stadthagen: 15-Jährige in Fußgängerzone sexuell belästigt

Zwei 15 Jahre alte Mädchen sind in der Fußgängerzone von Stadthagen sexuell belästigt worden. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Mittwochmittag. Zwei männliche Jugendliche hätten die beiden 15-Jährigen zunächst in einem Drogeriemarkt bedrängt, so die Polizei. Hier habe mindestens einer der Jugendlichen einem der Mädchen ans Gesäß gefasst. Sie habe lautstark zu erkennen gegeben, dass sie das nicht wolle. Daraufhin seien die beiden Mädchen über die Fußgängerzone in andere Läden gegangen, um die beiden jungen Männer abzuschütteln - ohne Erfolg, so die Polizei. Die Jugendlichen verfolgten sie weiter, bis die Eltern eines der Mädchen dazu kamen und die Täter vertrieben. Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen.

