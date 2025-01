Stand: 17.01.2025 13:14 Uhr Nach Stadtbahn-Unfall in Hannover: 89-Jähriger erliegt Verletzungen

Nach einem Stadtbahn-Unfall in Hannover-Herrenhausen ist ein 89-Jähriger am Donnerstagmorgen im Krankenhaus gestorben, wie die Polizei mitteilte. Der Senior war am Dienstag, 7. Januar, von einer Bahn angefahren und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann die Herrenhäuser Straße in Höhe der kreuzenden Böttcherstraße überqueren. Dabei soll er eine rote Fußgängerampel missachtet haben. Die Stadtbahn erfasste den Rollator des Mannes, der 89-Jährige prallte gegen die Bahn. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Gegen den Stadtbahnfahrer wird laut Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 zu melden.

