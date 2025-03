Stand: 13.03.2025 16:09 Uhr Stadtbahn in Hannover erfasst unbekannte Frau - Zeugen gesucht

Nach einem Stadtbahn-Unfall am Sonntagabend in Hannover-Wülfel sucht die Polizei Zeugen. Wie die Beamten erst am Dienstag mitteilten, wurde eine bislang nicht identifizierte Frau bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Fußgängerin gegen 20.35 Uhr zwischen den Haltestellen Wiehbergstraße und Bothmerstraße von der Bahn erfasst. Laut Polizei hielt sie sich im Gleisbett auf. Eine Gefahrenbremsung konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Frau wurde unter der Bahn eingeklemmt. Rettungskräfte zogen die Frau unter der Stadtbahn hervor und brachten sie in ein Krankenhaus. Hinweise zum Unfall oder zur Identität der Verletzten nimmt der Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 entgegen.

8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover

