Stand: 25.11.2022 08:42 Uhr Stadt Hannover kauft altes Unfallkrankenhaus

Die Stadt Hannover hat die ehemalige die Unfallklinik in der Marienstraße gekauft. In dem bisher gemieteten Gebäude sind rund 200 Geflüchtete untergebracht. "Diese Nutzung kann nun erweitert werden", teilte die Stadt mit. Zu dem Haupthaus gehören auch mehrere Gebäude, die sich einige hundert Meter entfernt in der Arnswaldstraße befinden. Die Stadt will dort in leer stehenden Büros und Wohnungen Apartments für Studierende schaffen. Außerdem könnten Büros und Praxen entstehen, hieß es aus dem Rathaus.

