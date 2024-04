Stand: 08.04.2024 10:50 Uhr Stadt Hannover gibt Kriegsbeute an Griechenland zurück

Die Landeshauptstadt Hannover gibt am Montag feierlich ein kostbares Stück Keramik an Griechenland zurück. Es handelt sich um eine frühkorinthische Kanne, die rund 2.600 Jahre alt ist. Sie wurde während des Zweiten Weltkriegs von einem deutschen Geologen der Wehrmacht im besetzten Griechenland als Kriegsbeute mitgenommen. Das hatten Forscher herausgefunden. An diesem Montag wird die Stadt Hannover die antike Keramik im Rathaus offiziell an Griechenland zurückgeben. An der Übergabe nehmen unter anderem Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Ioannis Vikelidis, die Vertreterin des griechischen Kulturministeriums, teil.

