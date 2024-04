Stand: 19.04.2024 08:10 Uhr Springe: Unbekannter greift Frau an - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Angriff auf eine Frau in Springe (Region Hannover) sucht die Polizei Zeugen. Die 45-Jährige hatte am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr einen Spaziergang zur Feldmark in Richtung Völksen gemacht. Laut Polizei bemerkte sie dabei einen unbekannten Mann, der ihr mit dem Fahrrad folgte. Plötzlich habe dieser die 45-Jährige von hinten angegriffen und zu Boden gerissen, so ein Polizeisprecher. Die Frau wehrte sich und schrie, daraufhin floh der Angreifer. Die 45-Jährige blieb unverletzt. Der Unbekannt soll zwischen 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank sein. Er trug zur Tatzeit einen dunklen Parka mit Kapuze sowie einen Rucksack mit einem auffälligen Aufdruck. Mehrere Zeuginnen haben gegenüber der Polizei ausgesagt, dass es sich hierbei um ein Tiermotiv handeln soll. Auf seiner Flucht müsse der Täter einem älteren Paar begegnet sein, das mit Fahrrädern unterwegs war, so ein Polizeisprecher. Die Ermittler bitten diese beiden Personen sowie weitere mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0511) 1 09 55 55 zu melden.

