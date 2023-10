Stand: 21.10.2023 09:25 Uhr Sprengsatz in Zigarettenautomat: Polizei sprengt Rohrbombe

In einem Zigarettenautomaten in Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) ist am Freitag eine Rohrbombe entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Mitarbeiter der Betreiberfirma beim Auffüllen des Automaten einen Gegenstand mit Zündvorrichtung im Ausgabeschacht gefunden. Die alarmierten Einsatzkräfte hätten festgestellt, dass es sich dabei um einen Sprengsatz handelte. Ein angrenzendes Hotel und Gewerbebetriebe wurden vorsorglich evakuiert, die umliegenden Straßen zwischenzeitlich gesperrt. Die Rohrbombe wurde in einem nahegelegenen Feld kontrolliert gesprengt. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die einen oder mehrere mögliche Täter beobachtet haben, sollen sich unter der Telefonnummer (05723) 74 920 melden.

