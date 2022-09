Stand: 12.09.2022 06:47 Uhr Sperrung der A7 bei Holle: Strecke wieder freigegeben

Wer am Wochenende über die A7 in den Süden nach Seesen, Northeim, Göttingen oder Kassel fahren wollte, musste einen Umweg in Kauf nehmen. Am Freitagabend wurde die Autobahn 7 zwischen Derneburg und Rhüden gesperrt; auch die A39 war ab dem Dreieck Salzgitter dicht. Mehr als 36.000 Quadratmeter der Fahrbahn sollten abgefräst und erneuert werden, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Die Arbeiten waren bereits am Sonntagabend - und damit früher als erwartet beendet. Zunächst sollte die Strecke erst am Montagmorgen wieder freigegeben werden.

