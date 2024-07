Stand: 31.07.2024 16:16 Uhr Spargelernte in Niedersachsen: Wohl niedrigstes Ergebnis seit 2013

Das Landesamt für Statistik erwartet für Niedersachsen in diesem Jahr eine so geringe Spargelernte wie seit 2013 nicht mehr. Nach Angaben der Statistiker auf der Basis vorläufiger Ergebnisse wurden 2024 etwa 21.600 Tonnen Spargel gestochen. Das sind gut 1.500 Tonnen weniger als im vergangenen Jahr. Doch nicht nur die geerntete Menge, auch die Anbaufläche im Land schrumpfte. In diesem Jahr war sie rund 500 Hektar kleiner als im Vorjahr. Der größte Anteil des gesamten deutschen Spargels kam trotzdem aus Niedersachsen - mehr als 20 Prozent, wie das Statistikamt mitteilte. Für die in diesem Jahr verzeichneten Rückgänge sehen die Experten als mögliche Gründe einen Mangel an Erntehelferinnen und Erntehelfern, sinkende Nachfrage, ungünstige Witterungsverhältnisse und gestiegene Produktionskosten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min