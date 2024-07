Stand: 17.07.2024 07:18 Uhr Sohn sticht auf Lebensgefährten der Mutter ein

Die Polizei hat in Bisperode bei Coppenbrügge (Landkreis Hameln-Pyrmont) einen Mann festgenommen. Der 27-Jährige soll am vergangenen Freitag in der Wohnung seiner Mutter auf deren Lebensgefährten eingestochen haben. Der 36-Jährigen überlebte den Angriff. Das Motiv der Tat ist laut Staatsanwaltschaft Hannover noch unklar. Möglicherweise habe eine Rolle gespielt, dass der Sohn den Partner seiner Mutter abgelehnt habe, so die Sprecherin. Ein Richter hat inzwischen Untersuchungshaft für den 27-jährigen angeordnet. Ermittelt wird wegen versuchten Totschlags.

