Stand: 11.01.2023 18:16 Uhr Silvester-Randale: Polizei Garbsen ermittelt gegen drei Männer

Nach den Angriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht ermittelt die Polizei in Garbsen (Region Hannover) gegen drei Tatverdächtige. Zwei der Männer im Alter von 17 und 18 Jahren sollen Pyrotechnik auf Polizisten und Feuerwehrleute geworfen haben. Zudem muss sich ein 24-Jähriger wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten. Er soll eine Feuerwerksrakete in eine Menschenmenge abgefeuert haben. Die Polizei sucht zudem einen bislang Unbekannten, der im Garbsener Ortsteil Berenbostel eine Glasflasche nach einem Feuerwehrmann geworfen haben soll. Ein weiterer Unbekannter habe mit einer Rakete vier Feuerwehrleute leicht verletzt, hieß es. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05131) 701 45 15 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.01.2023 | 06:00 Uhr