Stand: 13.12.2024 12:00 Uhr Seit September vermisster 28-Jähriger aus Hildesheim ist tot

Ein 28 Jahre alter Vermisster aus Hildesheim ist tot aufgefunden worden. Spaziergänger hatten am 1. Dezember in der Nähe des Südfriedhofs einen Leichnam gefunden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Hildesheim am Freitag mitteilten. Ein DNA-Abgleich habe bestätigt, dass es sich dabei um den Vermissten handelt, heißt es. Die Staatsanwaltschaft ordnete den Angaben nach eine Obduktion der Leiche an, bei der aber keine Hinweise auf ein Verbrechen ausgemacht werden konnten. Der Mann galt seit Mitte September als vermisst.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim