Stand: 22.02.2024 18:12 Uhr Sehnde: Männliche Leiche im Mittellandkanal entdeckt

In Sehnde in der Region Hannover hat die Feuerwehr eine Leiche aus dem Mittellandkanal gezogen. Laut Polizei entdeckten Mitarbeitende des örtlichen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes den leblosen Körper am Donnerstagmorgen bei Arbeiten im Kanal im Ortsteil Wassel. Sie riefen die Wasserschutzpolizei, die wiederum die Feuerwehr alarmierte. Nach Angaben der Einsatzkräfte handelt es sich bei dem Toten um einen 85-jährigen Mann aus Hannover. Die Todesursache ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.02.2024 | 15:00 Uhr