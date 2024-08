Stand: 23.08.2024 11:48 Uhr Schule in Hameln nach getötetem Landrat benannt

Vor elf Jahren wurde der Landrat von Hameln-Pyrmont im Dienst erschossen - nun hat der Landkreis eine Schule nach ihm benannt. Die Handels-Lehranstalt in Hameln heißt ab sofort Rüdiger-Butte-Schule. An der Zeremonie am Mittwoch nahmen Rüdiger Buttes Ehefrau, seine Kinder sowie weitere Weggefährten teil. Der jetzige Landrat Dirk Adomat (SPD) würdigte Butte nicht nur als Politiker und Landrat, sondern erinnerte an ihn als einen warmherzigen und zuverlässigen Menschen, "dem das Wohl anderer sehr wichtig war". Rüdiger Butte war von 2005 bis 2013 Landrat des Landkreises Hameln-Pyrmont. Im April 2013 hatte ihn ein 74-Jähriger im Kreishaus aus Verärgerung über die Verwaltung erschossen und sich anschließend selbst getötet.

