Schüsse in Hannover: Werkstattbetreiber bei Überfall verletzt

Den Angaben zufolge hatten am Nachmittag mehrere Männer an der der Werkstatt in der Dangersstraße in Hannover-Herrenhausen. Als der Inhaber öffnete, hätten die Angreifer versucht, ihn in die Werkstatt zu drängen. Dabei schoss einer der Täter drei Mal auf den Mann, wie es weiter heißt. Der Werkstattbetreiber habe schwere Verletzungen erlitten, die Männer flüchteten.

Ein Tatverdächtiger stellt sich

Noch während der Fahndung der Polizei stellte sich ein 18-Jähriger. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Weitere Ermittlungen haben die Polizei nach eigenen Angaben auf die Spur von zwei weiteren Tatverdächtigen gebracht. Die Beamten ermitteln wegen versuchten Totschlags. Die Polizei sucht Zeugen unter der Telefonnummer (0511) 109-5555.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover