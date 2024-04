Stand: 16.04.2024 07:07 Uhr Schüler versprüht offenbar Tierabwehrspray in Umkleidekabine

Die Polizei in Bad Salzdetfurth ist am Montag zu einem Einsatz in einer Gesamtschule alarmiert worden. Den Angaben zufolge soll ein 15-jähriger Schüler in den Umkleidekabinen der Sporthalle Tierabwehrspray versprüht haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hätten dadurch 14 Schülerinnen und Schüler sowie ein Lehrer Reizungen der Atemwege erlitten, so die Polizei. Sie leitete ein Strafverfahren gegen den 15-Jährigen ein und stellte das Spray sicher. Der Jugendliche sei im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an seine Eltern übergeben worden, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min