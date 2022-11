Stand: 04.11.2022 12:18 Uhr Schröder-Köpf gibt Amt als Migrationsbeauftragte ab

Die SPD-Landtagsabgeordnete Doris Schröder-Köpf gibt ihr Amt als niedersächsische Beauftragte für Migration und Teilhabe ab. Die 59-Jährige ziehe sich zu Beginn der neuen Legislaturperiode zurück, teilte die Landesregierung am Freitag in Hannover mit. Bis zur Benennung eines Nachfolgers werde sie das Amt jedoch kommissarisch weiterführen. Schröder-Köpf hatte den ehrenamtlichen Posten seit 2013 inne. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) würdigte sie als "eine verlässliche und engagierte Ansprechpartnerin". Er sagte weiter: "Sie hat sowohl in der Flüchtlingskrise 2015/2016 und auch jetzt bei den vielen aus der Ukraine vertriebenen Menschen immer ein offenes Ohr gehabt und die Anliegen der Geflüchteten vertreten."

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.11.2022 | 12:00 Uhr