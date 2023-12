Schneechaos: Flugverkehr nach München weiter eingeschränkt Stand: 03.12.2023 17:42 Uhr Der Wintereinbruch in Bayern hat sich auch auf den Norden ausgewirkt. An den Flughäfen in Hannover, Hamburg und Bremen sind bis Sonntagabend alle Flüge von und nach München ausgefallen. Auch der Zugverkehr war gestört.

Auch am Sonntag wurden am Airport Hannover und auf dem Flughafen Bremen bis zum Abend alle Flüge von und nach München gestrichen. Auf dem Airport in Hamburg wurde für den späteren Abend noch ein Flug nach München angekündigt, wie die Betreiber auf ihrer Internetseite bekannt gaben. Grund für die Ausfälle waren die starken Schneefälle in Bayern - vor allem am Samstag. Der Flugbetrieb in der bayerischen Landeshauptstadt war am Samstagmorgen eingestellt worden, woraufhin auf den Flughäfen im Norden ab 6 Uhr früh alle Flüge von und nach München annulliert wurden.

Rund 560 Flüge gestrichen

Seit Sonntagmorgen um 6 Uhr konnte der Airport München seinen Flugbetrieb zumindest teilweise wieder aufnehmen. Einem Sprecher zufolge wurden rund 560 von etwa 880 am Sonntag geplanten Flügen gestrichen. Passagiere wurden gebeten, sich vor Reiseantritt über den Status ihres Fluges zu informieren.

Bahnhof München wird nicht angefahren

Auch Bahnreisende im Fernverkehr nach München müssen wegen des Wintereinbruchs in Bayern bis Montag mit Einschränkungen rechnen. Am Hauptbahnhof in München stand der Verkehr am Sonntagmorgen still, im Tagesverlauf wurde der Betrieb im Fernverkehr schrittweise und auf vereinzelten Strecken wieder aufgenommen. Reisende aus dem Norden sollten sich über ihre Verbindungen informieren.

