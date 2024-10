Stand: 21.10.2024 15:55 Uhr Schlosstheater Celle in Geldnot - Platzt das 350. Jubiläum?

Das Schlosstheater Celle ist in Geldnot. Dem Theater fehlen 200.000 Euro und damit stehe das 350. Jubiläum auf dem Spiel. Der Geschäftsführer Klaus Becker weiß nicht, wie es mit dem Programm weiter gehen soll. Es werden demnach allein in dieser Spielzeit drei Stücke wegfallen, wie es in der kommenden wird, hängt vom finanziellen Defizit ab. Laut Becker habe das Kulturministerium zugesichert, für die Mehrkosten aufzukommen. Kulturminister Falko Mohrs (SPD) sieht das anders, die alte Landesregierung habe lediglich zugesagt, sich um eine Abfederung der Kostensteigerungen zu bemühen. Nun sei es Aufgabe der Träger zusammen mit den Theatern die nächsten Schritte zu gehen. Das Theaterpersonal ruft unterdessen alle kommunalen Theater zu einer gemeinsamen Demo vor dem Landtag auf. Mit dabei sind unter anderem das Theater Lüneburg, das Theater Osnabrück, das TfN Hildesheim sowie die Staatstheater Hannover und Oldenburg. Schon im vergangenen Jahr wurde für höhere Löhne demonstriert.

