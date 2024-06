Stand: 21.06.2024 14:21 Uhr Freie Theater in Niedersachsen erhalten Fördergeld

Das niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur will in diesem Jahr die freie Theaterszene mit insgesamt rund 450.000 Euro unterstützen. Mit der Förderung sollen die freien Spielstätten weiterentwickelt und ihr Austausch verbessert werden, wie Kulturminister Falko Mohrs (SPD) mitteilte. Die kreative freie Theaterszene schaffe als wichtiger Bestandteil der niedersächsischen professionellen Theaterlandschaft Kulturangebote im ganzen Land für alle Generationen, so Mohrs weiter. Neben Konzepten werden auch Investitionen in Personal- und Sachkosten gefördert.

Diese Theater werden 2024 vom Land Niedersachsen gefördert

Das Letzte Kleinod in Schiffdorf (Landkreis Cuxhaven): 40.000 Euro

Jahrmarkttheater in Bostelwiebeck (Landkreis Uelzen): 30.000 Euro

wolfsburger figurentheater compagnie in Wolfsburg: 15.000 Euro

Theater Metronom in Visselhövede (Landkreis Rotenburg): 25.000 Euro

theater hof/19 in Oldenburg: 25.000 Euro

QUARTIER Theater in Hannover: 15.000 Euro

theater wrede+ in Oldenburg: 35.000 Euro

Theater Fadenschein in Braunschweig: 40.000 Euro

Eisfabrik in Hannover: 40.000 Euro

Theaterhaus Hildesheim: 30.000 Euro

Figurentheater Osnabrück: 25.000 Euro

Theater an der Glocksee in Hannover: 35.000 Euro

Theater der Nacht in Northeim: 40.000 Euro

Freie Bühne Wendland: 12.600 Euro

BoatPeopleProjekt: WERKRAUM in Göttingen: 25.000 Euro

THEATRIO Figuren Theaterhaus Hannover: 15.000 Euro

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.06.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater