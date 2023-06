Stand: 08.06.2023 19:59 Uhr Schlafender Mann am Steuer verursacht Stau in Celle

Ein 36-Jähriger ist auf einer Straße in Celle in seinem Auto eingeschlafen und hat dadurch einen Stau verursacht. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Verkehr am Mittwochabend auf der Harburger Straße gestockt. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten Polizistinnen und Polizisten ein Auto fest, das mittig auf dem Fahrstreifen stand. Auf dem Fahrersitz habe der 36-Jährige geschlafen, so die Polizei. Demnach lief der Motor des Autos. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Zudem stellte die Polizei fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Das Fahrzeug des 36-Jährigen wurde abgeschleppt. Er selbst musste seinen Führerschein abgeben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.06.2023 | 06:30 Uhr