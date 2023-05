Stand: 30.05.2023 18:50 Uhr Schlägerei mit 50 Menschen in Garbsen - Polizei sucht Verursacher

Nach einer Schlägerei in Garbsen bei Hannover sucht die Polizei weiter nach den Verursachern. Auf einem Parkplatz am Blauen See hatten sich in der Nacht zu Pfingstmontag rund 50 Menschen aus bisher ungeklärten Gründen geprügelt. Dabei wurden zwei Sicherheitsmitarbeiter leicht verletzt. Die gewaltsamen Angriffe ereigneten sich kurz nach dem Ende eines Musikfestivals. Das wurde neben dem Parkplatz veranstaltet. Für die Beamten bestand eine unübersichtliche Lage, heißt es. Sie sprachen mehrere Platzverweise aus.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version dieses Beitrags stand, die Polizei habe das Festival wegen der Auseinandersetzungen aufgelöst. Diese erste Angabe der Polizei gegenüber NDR Niedersachsen wurde später korrigiert. Wir haben den Artikel entsprechend angepasst.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.05.2023 | 07:30 Uhr