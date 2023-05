Stand: 30.05.2023 07:19 Uhr Schlägerei mit 50 Menschen: Polizei löst Festival in Garbsen auf

Eine Schlägerei mit 50 Menschen gab es bei einem Festival am Blauen See in Garbsen (Region Hannover) in der Nacht zu Pfingstmontag. Wie die Polizei mitteilte, haben sich mehrere Gruppen gebildet, die aufeinander losgingen und die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes umzingelten. Dabei sollen den Angaben zufolge zwei Sicherheitsleute leicht verletzt worden sein. Die Polizei hat deswegen das Festival mit mehreren hundert Besuchern aufgelöst und das Gelände geräumt.

