Stand: 23.09.2024 14:26 Uhr Schlägerei in Langenhagen: Fußballspiel in Kreisklasse eskaliert

In Langenhagen (Region Hannover) ist am Sonntagnachmittag ein Fußballspiel der 4. Kreisklasse eskaliert. Zu Beginn der zweiten Halbzeit gerieten Spieler und Trainer der Mannschaften MTV Engelbostel und FC Mecklenhorst in einen Streit, so die Polizei. Erst nur verbal - dann habe aber ein Spieler einem Trainer mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Nach Angaben der Polizei kam es daraufhin zu einer Schlägerei zwischen Zuschauern, Spielern und Trainern. Dabei wurde unter anderem einem 19-jährigen Fußballspieler von seinem Gegner in den Rücken getreten. Als die Polizei eintraf, hatte sich die Situation schon wieder beruhigt. Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.09.2024 | 13:30 Uhr