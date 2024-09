Stand: 12.09.2024 13:02 Uhr Fußballspiel in Lehrte endet in Schlägerei - Polizeieinsatz nötig

Während einer Partie in der dritten Kreisklasse sind im Lehrter Ortsteil Röddensen (Region Hannover) zahlreiche Fußballspieler aneinandergeraten. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Sonntagmittag beim Spiel der zweiten Mannschaften des TuS Röddensen und des SV Sorgensen. Demnach beleidigten sich auf dem Platz zunächst ein 21-Jähriger und ein 30-Jähriger. Im Verlauf des Streits entwickelte sich eine Schlägerei, an der sich auch weitere Spieler beteiligten. Dabei wurde ein 20-Jähriger durch einen Ellenbogenschlag im Gesicht verletzt, der offenbar schlichten wollte, so die Polizei. Auch andere Spieler wurden leicht verletzt. Als die alarmierte Polizei mit drei Streifenwagen eintraf, hatte sich die Situation bereits beruhigt. Die Beamten ermitteln nun wegen Körperverletzung in drei Fällen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.09.2024 | 08:30 Uhr