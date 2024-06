Stand: 20.06.2024 07:02 Uhr Schafe als Rasenmäher: 500 Tiere weiden auf ehemaligem Müllberg

500 Schafe weiden in diesem Sommer erneut auf einem ehemaligen Müllberg in Hannover. Es ist bereits der zweite Einsatz für die Tiere auf dem Nordberg. Die Halde liegt auf dem Deponiegelände der Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) und ist seit einigen Jahren begrünt. Wie ein Sprecher mitteilte, sollen die Schafe das Gras kurzhalten und verhindern, dass sich sogenannte Tiefwurzler ansiedeln. Solche Pflanzen könnten die Abdeckschicht des Deponiebergs beschädigen. Im Rahmen eines Renaturierungsprojektes war die einstige Mülldeponie bepflanzt worden und bietet den Angaben zufolge Insekten, Bodenbrüter sowie Pflanzen einen Raum. Das Institut für Umweltplanung an der Leibniz Universität Hannover hatte aha in einer Studie die Kombination aus der sogenannten Streifenmahd, einem speziellen Mähverfahren, und der Beweidung mit Schafen empfohlen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.06.2024 | 06:30 Uhr