Säure an Güterbahnhof in Hannover ausgetreten: Züge fahren wieder

Stand: 25.03.2024 16:30 Uhr

Die Feuerwehr in Hannover musste am Montagvormittag zu einem Gefahrgut-Einsatz am Güterbahnhof im Stadtteil Linden ausrücken. Dort war Salpetersäure ausgetreten. Der Zugverkehr war beeinträchtigt.