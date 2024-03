Stand: 20.03.2024 13:25 Uhr Sänger für riesiges Chormusical in Hannover gesucht

Für das Chormusical "Bethlehem" in Hannover werden noch Sängerinnen und Sänger gesucht. Das Stück wird am 14. Dezember in der ZAG Arena aufgeführt, heißt es vom Veranstalter, der Stiftung Creative Kirche aus Witten. Das Interesse an dem Musical sei so groß, dass die Abendvorstellung bereits ausgebucht sei. Deshalb soll es jetzt zusätzlich eine Aufführung am Nachmittag geben. Das Stück wird von einem professionellen Musicalensemble mit Band und großer Technik auf die Bühne gebracht. An beiden Vorstellungen wirken insgesamt 2.700 Menschen mit. Das Musical über die Weihnachtsgeschichte und seine Friedensbotschaft bietet einen Mix aus Gospelgesang und klassischer Musik. Die Premiere war im letzten Jahr. Sie wurde wegen der Corona-Pandemie mehrfach verschoben. Interessierte können sich auf der Internetseite des Projekts informieren und anmelden.

Weitere Informationen Chormusical Martin Luther King: Wie singt man mit 700 Leuten? Rund 700 Sängerinnen und Sänger wirken bei dem Musical mit - eine große Herausforderung. Ein Besuch bei der ersten Hauptprobe in Göttingen. (17.04.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min