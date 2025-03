Stand: 20.03.2025 17:23 Uhr SUV überrollt Fünfjährigen in Neustadt am Rübenberge

Ein Kind ist am Mittwoch in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen des Unfalls. Gegen 16.50 Uhr spielte demnach der fünfjährige Junge im Bereich einer Spielstraße im Froschkönigweg, als er von einem VW Tiguan überrollt wurde. Am Steuer habe ein 39-jähriger Neustädter gesessen, teilte die Polizei mit. Ein Rettungswagen brachte das verletzte Kind in ein Krankenhaus. Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter (0511) 109 18 88 zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover