Stand: 26.03.2025 10:02 Uhr Von Transporter erfasst: Fünfjähriger in Wolfsburg schwer verletzt

Ein fünfjähriges Kind ist am Montagnachmittag in Wolfsburg bei einem Unfall mit einem Transporter schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Junge mit seiner Familie unterwegs und wollte mit einem Tretroller eine Straße überqueren. Eine 38-jährige Fahrerin in einem Transporter übersah offenbar beim Abbiegen das Kind. Das Fahrzeug erfasste den Fünfjährigen und verletzte ihn schwer. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht.

