Stand: 26.09.2024 09:33 Uhr S-Bahn Verkehr in Hannover stark eingeschränkt

Der S-Bahn Verkehr in der Region Hannover ist seit Donnerstag stark eingeschränkt, Züge verspäten sich um bis zu 30 Minuten oder fallen teilweise aus. Betroffen sind laut Betreiberfirma Transdev die S-Bahn-Linien S1, S2, S3, S4 und S5. Zwischen Wunstorf und Seelze ist die Strecke wegen eines Brückenschadens gesperrt, so eine Bahnsprecherin - ein Lkw hatte sie gerammt. Ein Busnotverkehr ist eingerichtet. Die Deutsche Bahn hat einen Sachverständigen beauftragt den Schaden zu begutachten und gegebenenfalls die Strecke wieder freizugeben. Bei Sarstedt ist die Strecke der S4 ebenfalls gesperrt. In Hannover-Waldhausen sind die Weichen gestört, zwischen Hannover Hauptbahnhof und Hannover-Bismarckstraße sind es die Signale und in Weetzen ist der Bahnübergang betroffen. Wann die Störungen behoben sein werden, ist laut Transdev unklar. Reisenden sollten sich vor Antritt der Fahrt über ihre Verbindungen erkundigen.

