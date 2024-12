Stand: 13.12.2024 11:12 Uhr S-Bahn-Strecke zwischen Barnten und Hildesheim wieder frei

Die S4 fährt nach den Bauarbeiten am Stellwerk in Kreiensen ab sofort wieder die übliche Route. Der betroffene Streckenabschnitt zwischen Barnten und Hildesheim sei wieder für den S-Bahn-Verkehr freigegeben, teilte der Betreiber Transdev mit. Auch die Erixx-Züge der Linie RE10 von Hannover nach Hildesheim fahren nach Angaben des Unternehmens wieder ihre reguläre Strecke. Damit halten die Züge der RE10 ab sofort wieder in Sarstedt. Die Linie wird nicht mehr über Lehrte umgeleitet. Nach Angaben von Erixx können Züge noch bis Sonntag vereinzelt verspätet fahren.

Weitere Informationen Neues Stellwerk läuft: Metronom fährt wieder normale Route Eigentlich sollten die Arbeiten bei Kreiensen länger dauern. Dass es schneller ging, hat am Wochenende für Chaos gesorgt. (25.11.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.12.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr