Stand: 29.10.2024 10:06 Uhr Rufbus Sprinti knackt in der Region Hannover Rekord

Per App den Bus rufen und dann im ländlichen Raum von A nach B gebracht werden. Das ist das Prinzip des Rufbusses Sprinti. Und dieses Angebot kommt in der Region Hannover offenbar gut an. Die Betreiber haben nun insgesamt zwei Millionen Fahrten gezählt. 2024 wurden im Schnitt pro Tag 3.600 Sprinti Touren gemacht - das sind 20 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. All das sei ein Zeichen dafür, wie gut der Sprinti angenommen werde, heißt es. Fahrgäste können den Rufbus mittlerweile in zwölf Kommunen in der Region Hannover nutzen.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.10.2024 | 07:30 Uhr

