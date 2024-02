Stand: 15.02.2024 16:04 Uhr Kleinbusse auf Abruf: Nachfrage nach Sprintis steigt weiter

Rund 200.000 Menschen haben in den vergangenen zwei Monaten den Kleinbus-Dienst Sprinti in der Region Hannover genutzt. Das teilte die Region am Donnerstag mit. Damit steige die Nachfrage nach den On-Demand-Kleinbussen weiter. Seit dem 10. Dezember können die Kleinbusse in zehn von zwölf Kommunen in der Region per App gebucht werden. Im Vergleich zum Dezember nahm die Zahl der Fahrgäste im Januar um 32 Prozent zu. Im Schnitt seien jeden Tag rund 3.200 Menschen mit dem Sprinti unterwegs, an Spitzentagen sogar mehr als 4.000, hieß es. Die Organisatoren zeigen sich zufrieden mit dieser Bilanz. Sprinti ist nach Angaben der Region das größte On-Demand-ÖPNV-System Deutschlands. Es richtet sich vor allem an Kunden in den ländlicheren Bereichen der Region, in denen die normale Anbindung mit Bus und Bahn nicht so gut ausgebaut ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.02.2024 | 13:30 Uhr