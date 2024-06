Stand: 27.06.2024 12:49 Uhr Rodung am Südschnellweg gibt Sicht auf FKK-Badegäste frei

Der FKK-Strand am Siebenmeterteich im hannoverschen Stadtteil Döhren ist nach den Rodungsarbeiten vom Südschnellweg aus frei einsehbar, wie die Hannoversche Allgemeine Zeitung berichtete. In diesem Bereich wurden seinerzeit Bäume für eine Verbreiterung des Südschnellwegs gefällt. Neugierige Blicke von Bauarbeitern werden zwar durch einen zwei Meter hohen Sichtschutzzaun verhindert, jedoch reicht dieser nicht an die Höhe der Fahrbahn des Südschnellwegs heran. Und dieser verläuft nur wenige Meter vom FKK-Strand entfernt. Die Badegäste stört dies jedoch nicht sonderlich. Die meisten von ihnen richten ihre Liegen und Decken einfach so aus, dass der Schnellweg in ihrem Rücken liegt. Gelegentlich würden Autos hupen, dies sei jedoch die Ausnahme.

